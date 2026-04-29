Кто такой Тема Климов: подробности жизни предателя, загубившего целую роту ВС РФ

Знакомые рассказали новые подробности жизни 19-летнего российского военного Артема Климова, из-за которого погибло около 150 бойцов ВС РФ — парень три месяца передавал данные ВСУ и затем перешел на украинскую сторону. Бывшие товарищи признались, что запомнили Тему щуплым, слабовольным, лживым и хвастливым человеком, узнал RT .

Климов с трудом окончил школу, затем поступил в Сибирский университет потребительской кооперации, но был отчислен из-за проблем с успеваемостью.

«Потом он пытался выучиться на права, но даже этого не смог и ушел в армию», — рассказал его бывший друг.

По словам знакомых, Климов избегал разговоров о службе и участии в СВО, но регулярно присылал видео, где якобы демонстрировал службу. Позже друзья обнаружили, что большинство кадров были взяты из интернета.

«Выяснили случайно, что все эти кружки со стрельбой и с клубами дыма не его. Знакомые начали натыкаться на эти же видео в TikTok и других соцсетях. А мы еще даже испытывали угрызения совести, когда он их нам присылал. Думали: вот, мол, пацан рискует собой, служит, а мы тут», — поделился один из прошлых товарищей.

Также Климов рассказывал о победах на международных соревнованиях по тайскому боксу, однако друзья не нашли его фамилию в протоколах.

«Мы с пацанами целый день потратили на то, чтобы перелопатить протоколы соревнований, о которых он говорил. Его фамилии в списках победителей вообще нигде не было… Она даже не именная была», — сообщил знакомый из Новосибирска.

Собеседники добавили, что Климов просил деньги у матери ради девушки. Семья, по их словам, жила скромно: отец работает дальнобойщиком, мать — домохозяйка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.