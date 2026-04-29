Неадекват с ножом накинулся на евреев на севере Лондона

Житель Лондона набросился с ножом на евреев у крематория в районе Голдерс-Грин на северо-западе мегаполиса. Об этом сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчины пересекаются на дороге у остановки общественного транспорта. Один из них резко нападает на другого, в руках у преступника нож, он наносит хаотичные удары.

Прохожие быстро сориентировались и побежали на подмогу пострадавшему. Им удалось задержать агрессора. Его удерживали до приезда полиции. Успокоить неадеквата удалось только с помощью шокера.

Пострадали 30- и 70-летний мужчины. У них сильные травмы. Действия нападавшего квалифицировали по статье о теракте.

