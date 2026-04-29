10 пострадавших: микроавтобус на скорости протаранил Fiat в Подмосковье
10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и Fiat в Подмосковье
Фото - © ГКУ МО "Мособлпожспас"
Тяжелое ДТП произошло на трассе «Дон» в Кашире. Микроавтобус Volkswagen на большой скорости въехал в Fiat Ducato, сообщает «МК: срочные новости».
Легковой автомобиль до этого сделал остановку. У него произошла небольшая авария.
Травмы получили 10 человек. 6 из них увезли в больницу.
На опубликованном фото пострадавшие сидят на дороге. У некоторых из них перебинтованы головы. На месте происшествия находятся сотрудники скорой помощи.
