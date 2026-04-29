10 пострадавших: микроавтобус на скорости протаранил Fiat в Подмосковье

10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и Fiat в Подмосковье

Тяжелое ДТП произошло на трассе «Дон» в Кашире. Микроавтобус Volkswagen на большой скорости въехал в Fiat Ducato, сообщает « МК: срочные новости ».

Легковой автомобиль до этого сделал остановку. У него произошла небольшая авария.

Травмы получили 10 человек. 6 из них увезли в больницу.

На опубликованном фото пострадавшие сидят на дороге. У некоторых из них перебинтованы головы. На месте происшествия находятся сотрудники скорой помощи.

