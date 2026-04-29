Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, которого подозревают в подготовке терактов на объектах инфраструктуры полуострова, а также убийства высокопоставленного правоохранителя. По данным спецслужбы, его завербовали украинские кураторы, сообщает Радио Sputnik Армения .

По информации ФСБ, в 2025 году украинские спецслужбы установили контакт с жителем Крыма через мессенджер Telegram. По заданию куратора мужчина передавал фото, видео и координаты воинских частей, средств противовоздушной обороны, складов с горюче-смазочными материалами и других объектов критической инфраструктуры региона.

Следующим этапом, как утверждают в ведомстве, должна была стать организация терактов на объектах газо- и электроснабжения полуострова. Кроме того, подозреваемый планировал нападение на одного из руководителей правоохранительных органов региона. После выполнения заданий он собирался покинуть территорию России.

Во время задержания сотрудники ФСБ изъяли у мужчины фугасную бомбу, а также взрывчатые вещества и компоненты для сборки еще двух самодельных взрывных устройств.

