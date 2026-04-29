Убеждал жителей сменить компанию: УК наняла киллеров на недовольного мужчину
УК хотела убить инициатора смены управляющей компании в Екатеринбурге
Сотрудники управляющей компании наняли киллеров против недовольного жильца в Екатеринбурге. Он созвал собрание жильцов, на котором пытался убедить их в необходимости сменить УК, сообщает Ura.
На пострадавшего набросились двое мужчин, они избили его и оставили умирать на пустыре.
Мужчину спасли и госпитализировали. Когда он лежал в больнице, двое неизвестных мужчин зашли в подъезд и сломали видеокамеры. Они были установлены у квартиры пострадавшего.
Совершивших преступление нашли. Ими оказались молодые люди из одной из республик Средней Азии.
Их обвинили в покушении на убийство, подельников и заказчиков все еще ищут.
