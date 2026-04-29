Убеждал жителей сменить компанию: УК наняла киллеров на недовольного мужчину

сегодня в 11:41

Сотрудники управляющей компании наняли киллеров против недовольного жильца в Екатеринбурге. Он созвал собрание жильцов, на котором пытался убедить их в необходимости сменить УК, сообщает Ura .

На пострадавшего набросились двое мужчин, они избили его и оставили умирать на пустыре.

Мужчину спасли и госпитализировали. Когда он лежал в больнице, двое неизвестных мужчин зашли в подъезд и сломали видеокамеры. Они были установлены у квартиры пострадавшего.

Совершивших преступление нашли. Ими оказались молодые люди из одной из республик Средней Азии.

Их обвинили в покушении на убийство, подельников и заказчиков все еще ищут.

