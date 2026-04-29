Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку под Пермью. Начался пожар
Украинский беспилотник ударил по одной из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе. Произошел пожар, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Сотрудников промышленной площадки эвакуировали. Никто не ранен.
Начался пожар. На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. В Пермском крае ввели режим «Беспилотной опасности».
Ночью силы ПВО перехватили и ликвидировали 98 украинских БПЛА. Они были самолетного типа.
