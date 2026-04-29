Жителей Подмосковья в мае пригласили на онлайн-хакатон по ветроэнергетике

Онлайн-хакатон по прогнозированию выработки электроэнергии ветроэлектростанцией пройдет с 11 по 18 мая 2026 года. К участию приглашаются студенты, выпускники и молодые специалисты до 30 лет, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предстоит решить практическую задачу в сфере возобновляемой энергетики — разработать математическую модель для прогнозирования почасовой выработки электроэнергии ветроэлектростанцией. Необходимо создать алгоритм, который сможет оперативно формировать точные прогнозы на основе поступающих данных.

Конкурсантам предоставят технические характеристики станции, исторические данные по генерации, а также подробную метеорологическую информацию по месту размещения объекта. Команды смогут состоять из 1-5 человек.

К участию приглашаются студенты и выпускники образовательных организаций в возрасте до 30 лет, а также специалисты и начинающие эксперты в сфере ИТ, аналитики данных и энергетики. Регистрация открыта до 11 мая 2026 года. Регламент, методические материалы и форма заявки размещены на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.