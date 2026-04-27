Кардиохирург призвал проверить кровь при снижении результатов в зале

Сердечно-сосудистый хирург Алексей Купряшов заявил, что снижение результатов на тренировках может быть связано с дефицитом микроэлементов и гормональным дисбалансом. Врач посоветовал в таком случае сдать анализ крови, сообщает Life.ru .

По словам специалиста, интенсивные нагрузки — это не только расход калорий, но и микротравмы мышц и сосудов, а также значительные затраты ресурсов организма. При серьезных тренировках у спортсменов нередко снижается уровень железа, меди, цинка и витаминов, прежде всего Е и В2, которые участвуют в выработке энергии. Даже при полноценном сне и рационе их дефицит вызывает усталость.

Купряшов также отметил риск гормонального дисбаланса. Чрезмерные нагрузки могут менять уровень кортизола, тестостерона и дофамина. Это отражается не только на настроении, но и в долгосрочной перспективе способно привести к нарушениям в работе различных органов и систем.

«Стоит ли опасаться негативных последствий и отказаться от тренировок вовсе? Конечно, нет — к нарушению баланса в первую очередь „уязвимы“ профессиональные спортсмены, которые тренируют выносливость: бегуны, лыжники, велосипедисты. Но с дисбалансом могут столкнуться и любители, которые непроизвольно „перегружают“ организм в погоне за результатом. Помните: отдых, качественное восстановление — такая же важная составляющая полезной физической активности, как и сами занятия», — подчеркнул кардиохирург.

Если прогресс остановился, врач рекомендовал проверить кровь: организму может не хватать ресурсов для восстановления.

