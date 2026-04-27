Розы и снег: появилось видео с могилы телеведущего Пиманова

StarHit разместил у себя видео могилы на звездной аллее Троекуровского кладбища, где похоронили телеведущего Алексея Пиманова.

На видео, снятых на кладбище, показано, что на могиле Пиманова очень много белых и красных роз, идет снег, который засыпает дорожки и траву, падает на цветы.

На могиле установлен просто деревянный крест с иконой, а рядом стоит фотография телеведущего. Вдоль дорожки, ведущей к месту захоронения, установлено множество венков от близких, друзей и коллег.

Алексей Пиманов скоропостижно скончался 23 апреля 2026 года, ему было 64 года. Причиной смерти журналиста, режиссера и продюсера стала остановка сердца.

Ранее вдова Пиманова Ольга Погодина рассказала, что супруги воспитывали двухлетнюю дочь, однако предпочитали не говорить о ребенке публично.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.