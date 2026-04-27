Актриса Погодина раскрыла тайну семьи Пиманова на церемонии прощания

Вдова Пиманова заявила, что у телеведущего есть 2-летняя дочь

Актриса Ольга Погодина на прощании с Алексеем Пимановым сообщила, что у телеведущего осталась двухлетняя дочь, рождение которой семья не афишировала, пишет kp.ru .

Во время церемонии прощания с телеведущим Алексеем Пимановым его вдова Ольга Погодина сделала неожиданное признание. По словам актрисы, супруги воспитывали двухлетнюю дочь, однако предпочитали не рассказывать об этом публично.

«Обещаю воспитать ее так, как тебе бы понравилось», — произнесла она на церемонии прощания сквозь рыдания.

Актриса с трудом говорила и тяжело переживала утрату супруга.

Алексей Пиманов скоропостижно скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Причиной смерти журналиста, режиссера и продюсера стала остановка сердца.

В редакции «Первого канала» произошедшее назвали невосполнимой утратой для коллектива и выразили соболезнования родным и близким. Для коллег и друзей внезапная кончина ведущего программы «Человек и закон» стала потрясением.

