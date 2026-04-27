Худой и в одних трусах: оголившийся мужчина напугал продавцов магазина в Якутске

Мужчина в неадекватном состоянии нагрянул в магазин в Якутске и напугал продавцов. Он расхаживал в одних трусах и домогался женщин, сообщает Telegram-канал «SD Новости Якутии» .

Неадекват решил отправиться за покупками поздно вечером 26 апреля. При этом он выбрал весьма странный «наряд» для прогулок. Мужчина заявился в магазин «Индира» по улице Якутской в практически голом виде.

Он надел лишь трусы и кроссовки. По некоторым данным, житель Якутии также домогался женщин. Одной из продавцов он признался в любви, а затем резко убежал.

По словам очевидцев, покупатель был сильно пьян. Свой полураздетый вид он объяснил неким проигранным пари. Руководство магазина обратилось в полицию.

