На «Авито Услугах» появился раздел для коммерческого строительства

«Авито» запустился раздел с предложениями по строительству для бизнеса, сообщила ТАСС пресс-служба компании «Авито Услуги».

Известно, что новый раздел «Коммерческое строительство» также включает в себя возведение объектов «под ключ».

В новом разделе можно найти подрядчиков для строительства не только производственных, складских, торговых и офисных объектов, а также для создания инфраструктуры сферы услуг и социальной недвижимости.

«Запуск нового раздела связан с изменениями тенденций на рынке. Например, благодаря росту электронной коммерции отрасль нуждается и в расширении физической сети, поэтому сформировался устойчивый спрос на отделку помещений для пунктов выдачи заказов, так и на возведение распределительных центров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова уточнила, что за последние полгода спрос в категории «Ремонт коммерческих помещений» вырос в 5 раз.

«При этом компании используют разные модели работы — от проектов „под ключ“ до привлечения специалистов с узкой экспертизой. Мы видим это по структуре спроса и учитываем при развитии категорий, чтобы бизнесу было проще находить подрядчиков под задачи разного масштаба», — резюмировала Филимонова.