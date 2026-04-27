Эксперты обсудили векторы развития рынка слияний и поглощений

Трансформацию рынка слияний и поглощений в России обсудили на деловом мероприятии Сбера, посвященном сделкам M&A. Представители бизнеса, стратегические консультанты и инвестиционные банкиры рассмотрели, как меняются подходы к структурированию сделок в условиях текущей денежно-кредитной политики и высокой стоимости капитала, передает пресс-служба банка.

В центре внимания оказались особенности финансирования M&A в 2026 году, стратегии сохранения устойчивости компаний, а также ключевые тренды рынка. Участники сошлись во мнении, что нынешний период открывает возможности для стратегических инвесторов, у которых есть свободный капитал. На первый план выходит «дистрибуция активов» — умение вовремя передать проект в руки того, кто способен обеспечить его дальнейшее развитие. Реализация таких проектов сегодня требует высокой компетенции в навигации по меняющемуся регуляторному и финансовому ландшафту. В этом контексте участники дискуссии выделили эволюцию роли банковского сектора — от простого кредитора к интегратору комплексных возможностей.

«Сделки M&A — это всегда про будущую стоимость и про доверие к перспективе. В условиях, когда рынок живет в новой системе координат, банк становится единым окном возможностей для роста. Только за прошлый год объем закрытых M&A сделок в Среднерусском банке превысил 100 миллиардов рублей, и это прямое свидетельство того, что качественные активы не лежат на полке — они переходят в энергичные руки. Роль банка в этом движении — быть не просто финансовой опорой, а настоящим проводником, который помогает капиталу найти самую перспективную точку приземления. Мы не просто финансируем бизнес, мы синхронизируем амбиции с инструментарием, помогая владельцам активов выходить на новый виток развития», — сказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Взгляд со стороны стратегического консалтинга представил Яков Сергиенко, генеральный директор «Яков и Партнеры», — одной из ведущих консалтинговых компаний в сфере M&A в России, выступивший в качестве приглашенного эксперта мероприятия.

«В 2026 году российский рынок M&A стал более узким и селективным. Сегодня капитал идет не просто в активы с хорошими финансовыми показателями, а в компании, где понятны синергия, прозрачный периметр, безопасная структура владения и реалистичная схема закрытия сделки. На первый план выходит не сам факт продажи, а инвестиционная готовность бизнеса: насколько быстро актив можно понять, качественно проверить, юридически защитить и затем встроить в операционную модель нового собственника. При этом более заметную роль на этом рынке начинают играть государственные и квазигосударственные структуры, а также крупные экосистемы, которые постепенно становятся одними из основных участников стратегических сделок», — заключил генеральный директор «Яков и Партнеры» Яков Сергиенко.