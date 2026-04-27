Молчала 6 лет: свердловчанин надругался над 11-летней девочкой

Жителя Урала подозревают в изнасиловании 11-летней школьницы 6 лет назад

В Свердловской области задержали подозреваемого в сексуальном насилии над 11-летней девочкой. Мужчина отрицает свою вину, сообщает Е1.RU .

Согласно версии следствия, подозреваемый надругался над ребенком 6 лет назад. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы только когда ей исполнилось 17 лет.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Фигуранту предъявили обвинение. В ближайшее время следователи планируют отправить обвиняемого под стражу.

«Мои адвокаты вовсю пыхтят, а я строю стратегию защиты. В случае наличия у следствия неоспоримых доказательств будем работать над максимальным снижением размера наказания», — сказал адвокат обвиняемого Сергей Барсуков.

Юрист добавил, что его клиент отрицает свою вину. Следственным органам следует соблюдать терпение и уважение ко всем участникам следствия.

