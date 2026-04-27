The Guardian: бизнес Британии требует ответить США пошлинами
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Британская торговая палата призвала правительство подготовить жесткие меры в ответ на американские пошлины и усилить защиту национального рынка, сообщает «Царьград».
Великобритания рассматривает ответ на торговые ограничения со стороны США. По данным The Guardian, Британская торговая палата (BCC) подготовила доклад с предложениями по защите компаний в условиях усиливающейся мировой напряженности.
Организация настаивает на срочных шагах, чтобы сохранить конкурентоспособность страны. Среди ключевых инициатив — создание собственного механизма, аналогичного «торговой базуке» Евросоюза, который позволит оперативно реагировать на карательные меры других государств.
Авторы документа предлагают наделить министров расширенными полномочиями. Речь идет о введении ответных пошлин на доступ к британскому рынку, ужесточении контроля за иностранными инвестициями и пересмотре системы субсидий.
Генеральный директор BCC Шевон Хэвиленд заявила, что королевству следует готовиться к более жесткой торговой политике на фоне глобальной нестабильности.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.