The Guardian: бизнес Британии требует ответить США пошлинами

сегодня в 16:36

Британская торговая палата призвала правительство подготовить жесткие меры в ответ на американские пошлины и усилить защиту национального рынка, сообщает «Царьград» .

Великобритания рассматривает ответ на торговые ограничения со стороны США. По данным The Guardian, Британская торговая палата (BCC) подготовила доклад с предложениями по защите компаний в условиях усиливающейся мировой напряженности.

Организация настаивает на срочных шагах, чтобы сохранить конкурентоспособность страны. Среди ключевых инициатив — создание собственного механизма, аналогичного «торговой базуке» Евросоюза, который позволит оперативно реагировать на карательные меры других государств.

Авторы документа предлагают наделить министров расширенными полномочиями. Речь идет о введении ответных пошлин на доступ к британскому рынку, ужесточении контроля за иностранными инвестициями и пересмотре системы субсидий.

Генеральный директор BCC Шевон Хэвиленд заявила, что королевству следует готовиться к более жесткой торговой политике на фоне глобальной нестабильности.

