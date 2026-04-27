В Одинцовском округе расширят поддержку медиков в 2026 году

Власти Одинцовского округа обсудили кадровую ситуацию в медицинской сфере и меры привлечения специалистов. В 2026 году на поддержку медработников направят более 11,6 млн рублей, что позволит увеличить компенсации за аренду жилья и расширить список получателей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Совещание прошло с участием руководителей муниципалитета и Одинцовской областной больницы, представителей министерства здравоохранения Московской области и депутатов профильной комиссии окружного совета.

Сейчас в областной больнице работают 1157 врачей и 1592 специалиста среднего медперсонала, укомплектованность составляет 84%. В 2025 году приняли 559 новых сотрудников, с начала 2026 года — еще 107. При этом почти 40% уволившихся называют основной причиной недостаточный уровень заработной платы. Часть специалистов переходит в медучреждения Москвы и частный сектор.

Для решения кадрового вопроса действуют региональные и муниципальные меры поддержки. На областном уровне это социальная ипотека, программы «Приведи друга» и «Земский доктор», компенсация аренды жилья до 30 тыс. рублей, а также выплаты врачам общей практики и участковым. Муниципалитет дополнительно выплачивает средства педиатрам, фельдшерам и медсестрам, компенсирует аренду жилья по должностям, не входящим в региональный перечень, предоставляет служебные квартиры и частично возмещает транспортные расходы — до 25 тыс. рублей. Также предусмотрены материальная помощь дефицитным специалистам, единовременные выплаты целевикам, внеочередное предоставление мест в образовательных учреждениях и помощь в трудоустройстве супругов.

В 2026 году финансирование муниципальных мер превысит 11,6 млн рублей — на 1,7 млн больше, чем годом ранее. Планируется увеличить размер компенсации за наем жилья с 20 до 30 тыс. рублей и расширить перечень должностей.

Отдельно участники встречи обсудили комплектование строящихся и капитально ремонтируемых медучреждений. В округе готовятся к открытию сосудистый центр в Перхушково и новые поликлиники в ЖК «Гусарская баллада», микрорайоне Новая Трехгорка, Звенигороде и Голицыно.

«Для каждого медучреждения заранее создается кадровый резерв», — отметил главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

Он пояснил, что штат будущей поликлиники в Голицыно уже сформирован на 86%, и работа по привлечению специалистов ведется на постоянной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.