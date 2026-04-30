SHOT: в Дзержинске раздались не менее 10 взрывов
Ночью БПЛА ВСУ атаковали Нижегородскую область. Под ударом были города Дзержинск и Кстово, сообщает SHOT.
Отмечается, что средства противовоздушной обороны отразила минимум 3 волны БПЛА ВСУ.
По словам местных жителей, в Дзержинске раздались около десяти взрывов в разных районах города.
Кроме того, сообщается о взрывах в южной и центральной части Кстово.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
