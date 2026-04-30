сегодня в 04:00

SHOT: в Дзержинске раздались не менее 10 взрывов

Ночью БПЛА ВСУ атаковали Нижегородскую область. Под ударом были города Дзержинск и Кстово, сообщает SHOT .

Отмечается, что средства противовоздушной обороны отразила минимум 3 волны БПЛА ВСУ.

По словам местных жителей, в Дзержинске раздались около десяти взрывов в разных районах города.

Кроме того, сообщается о взрывах в южной и центральной части Кстово.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.