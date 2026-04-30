Подавший в Черном море сигнал бедствия дрон НАТО возвращается через Турцию

Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix, подавший сигнал о бедствии после шпионажа в районе Черного моря, возвращается обратно через Турцию, береговую линию Ливана и Сирии, сообщает SHOT .

БПЛА RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 вылетел с военно-морской авиабазы базы НАТО на Сицилии.

Он пролетел Грецию, Болгарию и продолжительное время кружил в нейтральных водах над Черным морем.

Инцидент с разведывательным дроном НАТО произошел на фоне повышенной активности западных беспилотников у границ России. Подобные аппараты уже неоднократно приближались к Крымскому полуострову.

