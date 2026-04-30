Россиян предупредили о непредсказуемой ситуации на французской границе
Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил, что ситуация на французской границе для россиян может быть непредсказуемой, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что сложности могут возникнуть на паспортном контроле и таможне.
Посол добавил, что гражданам РФ могут быть предъявлены претензии по количеству вывозимых вещей из Франции на родину.
«Достаточно непредсказуемая может возникать ситуация при пересечении французской границы», — отметил он.
Россияне стали активнее оформлять страховки для поездок за рубеж и по стране. В 2025 году число застрахованных туристов в 2,5 раза превысило доковидный уровень 2019 года.
