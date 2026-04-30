сегодня в 05:23

Россиян предупредили о непредсказуемой ситуации на французской границе

Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил, что ситуация на французской границе для россиян может быть непредсказуемой, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что сложности могут возникнуть на паспортном контроле и таможне.

Посол добавил, что гражданам РФ могут быть предъявлены претензии по количеству вывозимых вещей из Франции на родину.

«Достаточно непредсказуемая может возникать ситуация при пересечении французской границы», — отметил он.

Россияне стали активнее оформлять страховки для поездок за рубеж и по стране. В 2025 году число застрахованных туристов в 2,5 раза превысило доковидный уровень 2019 года.

