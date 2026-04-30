В России действует система законов и программ поддержки малых и коренных народов до 2030 года и далее, однако важно менять и общественное отношение, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Сейчас в России создана достаточно эффективная система по защите всех существующих прав малых коренных народов России. Соответствующий закон был принят в конце девяностых годов, сейчас действуют 2 федеральные программы: одна — до 2030 г., другая — до середины следующего десятилетия. Обе посвящены устойчивому развитию малых и исчезающих коренных народов, которые живут преимущественно на Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке, но также есть народы Алтая, Кавказа, народы, живущие в Северо-Западном федеральном округе», — рассказал Сипров.

Он добавил, что этого мало и важно восстановить нормальное, человеческое, исторически сложившееся отношение к этим народам как к части русского мира.

«Причем подчеркну — неотъемлемой, очень важной части, подчеркивающей все многообразие народов, наций, этносов, проживающих на территории нашего общего цивилизационного проекта, который называется словом Россия. Огромное количество людей, многим из них, надо сказать, присвоили статус иноагента, и сделали это, кстати, справедливо, продолжают раздувать (естественно не на российские деньги, а на деньги исторических врагов России) тему о том, что Россия — это колониальная держава, и малые народы — это жертвы якобы насильственной русификации», — отметил политолог.

Сипров подчеркнул, что на самом деле это один из лживых нарративов, которые сейчас разгоняются, и с этим необходимо что-то делать.

«У нас малые народы получали письменность, у нас малые народы включались в большое дело строительства нашего общего государства. Это происходило вне зависимости от того, как называлось наше государство — Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик либо Российская Федерация. Хотят или не хотят наши идейные, смысловые, цивилизационные враги, но это было и будет именно таким образом», — подчеркнул эксперт.

30 апреля отмечается День коренных малочисленных народов. Соответствующий указ подписал ранее президент России Владимир Путин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.