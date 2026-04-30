Вклад малых народов России в культуру страны несоизмерим с численностью и не может оцениваться только экономическими показателями, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Малые народы, от ненцев, которых около 50 тыс., до кереков и води, которых менее 100 человек, вряд ли могут внести какой-то серьезный вклад в экономическое развитие нашей страны. Но их вклад в культурное многообразие России неоценим», — сказал Сипров.

Он отметил, что в большой временной развертке мы видим, что один из популярных певцов в советское время на нашей эстраде был Кола Бельды, представитель одного из северных народов.

«Его песни „Увезу тебя я в тундру“ были популярны, известны и послужили источниками формирования многих мемов в те времена, и, собственно говоря, многие из них дожили до сих пор. Также, если говорить о более узко известных вещах, до сих пор существует литературная премия, посвященная памяти чукотского поэта Юрия Рытхэу. Проще говоря, русская культура была бы беднее без малых народов», — подчеркнул политолог.

30 апреля отмечается День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Он утвержден в ноябре 2025 года президентом страны Владимиром Путиным. Для коренных малочисленных народов России этот праздник — прежде всего возможность рассказать о себе миру: показать свою уникальную культуру, вековые традиции и жизненный уклад.

Ведь это люди, которые столетиями осваивали земли, непригодные для комфортной жизни, но смогли не только выжить, но и пронести через время свою самобытность. Праздник также напоминает о том, как важно беречь традиционный образ жизни, родные промыслы и уникальную культуру, не давая им исчезнуть.

