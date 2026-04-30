В Рузском краеведческом музее открылась выставка «Мир, труд, май!»

Посетители увидят советские поздравительные открытки к 9 Мая — искренние и трогательные свидетели эпохи, а также фотографии празднования 1 Мая в разные годы. Гостей также ждут книги о Великой Отечественной войне — документальные хроники и воспоминания.

Выставка продлится до 15 мая.

«Приглашаю ружан и жителей округа посетить эту замечательную выставку и вспомнить, как мы отмечали майские праздники много лет назад. Уверен, что каждому, кто застал советское время, будет интересно. Работники музея бережно сохраняют историю Рузы, ее жителей, и выставки, которые они организовывают, никого не оставляют равнодушными», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.