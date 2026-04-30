сегодня в 07:28

Саперы работают на месте взрыва в квартире на северо-западе Москвы

На месте взрыва в квартире на улице Академика Бочвара утром в четверг работают сотрудники инженерно-саперного отделения МВД, сообщает SHOT .

Взрыв произошел около 4 часов утра в районе Щукино. В одной из комнат выбиты стекла, осколками задеты припаркованные авто.

Пострадал находившийся в квартире мужчина. Его увезли в НИИ имени Склифосовского.

Ударной волной на улицу выбросило личные вещи владельца жилья. Так, на земле лежит веб-камера и упаковка от туалетной воды. Место ЧП силовики полностью огородили лентами, в подъезд пострадавшего дома людей не пускают полицейские.

Точные причины взрыва выясняют специалисты.

