Гастроэнтеролог назвал последствия чрезмерного употребления тунца

Тунец считается питательной рыбой с высоким содержанием полноценного белка и полезных жиров, поэтому он заслуженно популярен у тех, кто следит за питанием. Однако у этого продукта есть и ограничения, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

В декабре 2016 года Генассамблея ООН провозгласила 2 мая Всемирным днем тунца. Праздник отмечают с целью повышения осведомленности населения планеты о ценности этой разновидности рыб.

«В 100 г мяса тунца содержится около 23–25 г белка с полным набором незаменимых аминокислот, что делает его хорошим выбором для тех, кто хочет поддерживать мышечную массу при контроле калорий. Более жирные виды тунца богаты омега‑3 полиненасыщенными кислотами, которые ассоциируются со снижением риска сердечно‑сосудистых заболеваний, умеренным снижением артериального давления и благоприятным влиянием на работу мозга и сосудов», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что еще тунец содержит йод, селен, фосфор, магний, цинк, а также витамины A, E и группы B, важные для нормальной функции щитовидной железы, иммунитета, нервной системы и кожи.

При этом, по словам специалиста, тунец относится к крупным хищным морским рыбам, которые способны накапливать метилртуть: ее уровень выше в мясе крупных особей и ниже в консервированном «легком» тунце из мелкой рыбы. При регулярном и чрезмерном употреблении такой рыбы метилртуть может накапливаться в организме и негативно влиять на нервную систему, особенно у плода и маленьких детей, поэтому беременным, кормящим и женщинам, планирующим беременность, рекомендуют ограничивать потребление тунца и выбирать виды с более низким содержанием ртути.

В большинстве рекомендаций взрослым советуют есть рыбу 2–3 раза в неделю, включая виды с низким содержанием ртути; для консервированного «легкого» тунца это обычно безопасный уровень, тогда как свежий тунец относят к более «тяжелым» видам и рекомендуют не превышать 1–2 порции в неделю у женщин детородного возраста.

«Дополнительно консервированный тунец часто содержит много соли, что важно учитывать людям с повышенным артериальным давлением и заболеваниями почек: им лучше выбирать продукт в собственном соку, с минимальным количеством соли и без лишних добавок», — отметил гастроэнтеролог.

Чтобы получить максимум пользы и минимизировать риски, имеет смысл чередовать тунец с другими видами рыбы, особенно более «легкими» по содержанию ртути (лосось, сельдь, сардины, треска), а консервированный тунец в собственном соку использовать как удобный белково‑омега‑3 продукт, не превращая ни его, ни свежие стейки в ежедневную основу рациона, заключил Белоусов.

