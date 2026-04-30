В России запретили досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ

Как отмечено в методических рекомендациях ЕГЭ, теперь организаторы вне аудитории и сотрудники, которые охраняют помещение, не прикасаются к участникам и их вещам. Они предлагают добровольно сдать предмет, который вызвал сигнал металлоискателя, который будет помещен в место для хранения личных вещей участников экзаменов или отдан сопровождающему.

Если ученик откажется сдать запрещенный предмет, то выпускника не допустят в пункт сдачи ЕГЭ. Повторный допуск к экзамену по предмету в резервные сроки будет возможен только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.

ЕГЭ начнется в российских школах 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни — с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники по собственному желанию могут пересдать один из предметов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.