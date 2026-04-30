Гастроэнтеролог объяснила, почему весной обостряются проблемы с желудком

Как только появляются первые свежие фрукты-овощи, перемены ощущают все: кто-то радуется витаминам, но у некоторых людей кишечник начинает реагировать вздутием живота, метеоризмом и диареей. В разговоре с РИАМО гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская объяснила, что это связано с переменами в рационе питания. Клетчатка и сахар из ранних овощей-фруктов идут вдогонку микрофлоре кишечника и провоцируют бурную реакцию.

Чаще всего вышеописанные симптомы проявляются у тех, кто до наступления весны ел фрукты и овощи редко. Выезды на природу с жареным мясом, алкоголем и большими порциями тоже начинают влиять на работу организма и провоцируют неприятные симптомы.

«Тут часто подкрадывается другой тип дискомфорта — чувство тяжести сверху живота или даже боли. Все потому, что желудок либо не справляется с непривычным объемом и жирностью пищи, либо начинает усиленно вырабатывать кислоту (спасибо мясу и маринаду), вызывая те самые спазмы», — рассказала Головчанская.

По словам специалиста, на обострение проблем с ЖКТ также влияет стресс. Весна ли тому причиной или просто сбой ритма жизни — это всегда дополнительная нагрузка на желудок и кишечник.

«Сколько бы ни манили новинки весеннего рынка или ароматы шашлыка — всему свое время и количество. Дайте телу шанс вспомнить старое меню постепенно. Следите за гигиеной, делайте ставку на баланс вкуса, размера порций. Ну и движение вообще никто не отменял! Тогда природа действительно станет местом отдыха, а не поводом для знакомства с врачами экстренной помощи», — заключила гастроэнтеролог.

