Когда работа в праздники убивает? Объяснение психолога

Работа в праздничные дни может быть как признаком перегрузки, так и осознанным выбором — все зависит от контекста, сообщила РИАМО клинический психолог Лилия Гладких.

«Если человек регулярно замечает себя на работе и в праздничные дни, и сверхурочно, причем без объективной необходимости — это точно ненормально. Это сигнал о нелояльном, даже жестоком отношении к самому себе. Чаще всего за таким поведением стоит поиск одобрения со стороны — начальника, авторитетного коллеги, внутреннего „родителя“, чью похвалу человек отчаянно пытается заслужить», — сказала Гладких.

Она добавила, что это путь к выгоранию, и здесь действительно можно говорить, что человек себя «убивает» — истощает физически и эмоционально.

«Но есть и совершенно другая ситуация. Если человек осознанно выбирает работу в праздничные дни — потому что в эти дни меньше народу, меньше текучки, а оплата выше (праздничные коэффициенты), и при этом у него есть четкий план: заработать больше, чтобы потом взять отгул, купить что-то важное и ценное, или просто провести эти дни не в суете, а в более спокойной, продуктивной обстановке — это абсолютно нормально», — отметила психолог.

Гладких уточнила, это про зрелое отношение к своей жизни и ресурсам. Человек не жертвует собой, а стратегически распоряжается своим временем и силами.

«Поэтому не бывает однозначного „вредно“ или „полезно“. Бывает контекст. В одном случае работа в праздники — это бегство от себя и попытка купить любовь начальника ценой собственного здоровья. В другом — это разумное решение взрослого человека, который знает, зачем ему деньги и свободное время потом», — резюмировала специалист.

