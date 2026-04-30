сегодня в 05:47

Взрыв и пожар произошли в квартире на северо-западе Москвы. По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек, сообщает SHOT .

Отмечается, что взрыв произошел около 04:00 утра в районе Щукино на улице Академика Бочвара. В одной из комнат выбиты стекла, осколками задеты припаркованные машины.

После взрыва произошел небольшой пожар, который быстро потушил хозяин квартиры. По предварительной информации, причиной взрыва мог быть неисправный чайник.

Пострадавшего госпитализировали.На месте происшествия работают экстренные службы.

Ране на западе Санкт-Петербурга произошел пожар в коммунальной квартире. Возгорание случилось в доме на улице Коллонтай, по предварительным данным, один человек пострадал.

