Индиец наелся лекарств для повышения потенции перед встречей с невестой и умер

В Индии умер 29-летний госчиновник, который съел много таблеток для повышения потенции перед встречей с невестой, сообщает «Царьград» .

Как пишет The Times of India, тело умершего нашли 23 апреля в его квартире. Мужчина должен был встретиться с коллегами, чтобы пойти на работу, но он не пришел на встречу. При этом до чиновника никто не мог дозвониться, ни родственники, ни друзья.

Полицейские вскрыли дверь и нашли труп. В квартире не выявили беспорядка, следов криминала не силовики не увидели.

Специалисты посчитали, что мужчина умер от инфаркта, спровоцированного приемом большой дозы лекарства для повышения потенции. Он недавно обручился и в день смерти ждал невесту, чтобы провести с ней ночь.

