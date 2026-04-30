«Сам во всем разберется»: действительно ли умным не нужен психолог

«Умный сам во всем разберется, ему психолог не нужен» — это довольно распространенный миф, сообщила РИАМО семейный и провокативный психолог, член Санкт-Петербургского психологического общества, автор книг «Путь к счастью», «Ты только спроси» Елена Гусева.

«Ко мне часто приходят айтишники, люди с высоким интеллектом, которые привыкли „жить головой“. „Умные“ люди привыкли объяснять, рационализировать свои проблемы. Им сложно распознавать эмоции и чувства — как свои, так и других людей. Вместо того, чтобы сказать: „Мне скучно“, они говорят: „Видимо, я зашел в тупик — делаю одно и то же, поэтому мне все надоело. Надо подумать, как развиваться дальше“. Когда человек, который привык объяснять свои чувства рационально, заплачет, он скажет, что ему соринка в глаз попала или глаза слезятся от ветра», — рассказала Гусева.

«Умный» человек привык использовать психологическую защиту — рационализацию и интеллектуализацию. Когда приходит такой клиент, эксперт всегда радуется, потому что с ними сложно, но интересно работать. Для того, чтобы обойти их психологические защиты, надо обладать гибкостью ума, способностью мыслить нестандартно, креативно.

«А теперь немного о психологических защитах. Рационализация включается, когда человек бессознательно придумывает кажущиеся разумными объяснения своих поступков и чувств, реальные причины которых болезненны. Эта психологическая защита помогает обернуть в красивый фантик то, что хочется спрятать ради сохранения самооценки», — пояснила Гусева.

По ее словам, интеллектуализацию часто путают с рационализацией. Если рационализация защищает самооценку, то интеллектуализация — психику от проживания негативных эмоций и чувств, например, горя, страха, боли. Рационализация отводит взгляд от поступка, за который неудобно или стыдно, а интеллектуализация — от истинных чувств. Про интеллектуализацию можно сказать, что это бессознательная психологическая защита, которая используется человеком, боящимся своих чувств.

«При этом нужно понимать, что проблемы никуда не уходят, а продолжают „жить“ в теле, эмоции подавляются, образуется эмоциональная пробка, которую потом очень сложно удалить. Причем делать это надо постепенно и осторожно, чтобы человека не захлестнули подавленные чувства. Зачастую именно они являются причинами психосоматических заболеваний. Ум не спасает от тела, а только усугубляет ситуацию», — добавила Гусева.

«Умный» запрещает себе плакать, злиться, кричать, испытывать страх. Но эмоция, которая не нашла выхода, никуда не делась, она превратилась в телесный симптом — заболевания кожи, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, а также депрессию, мигрень, бессонницу, повышенную тревожность, панические атаки. Человек идет по врачам, но у него все в порядке, никто не может найти причину нездоровья. В этом случае врачи часто рекомендуют обратиться за помощью к психологу.

«Чтобы не сталкиваться с подобными проблемами, я бы рекомендовала „умным“ больше обращать внимание на телесные проявления, изучать свои чувства, отключая голову. Найдите в себе мужество признать, что вам бывает больно, обидно, горестно или страшно. Это будет вашим маленьким шажком к тому, чтобы почувствовать себя живым», — заключила психолог.

