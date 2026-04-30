Мошенники начали атаковать и обманывать россиян с помощью смс-бомбинга

Аферисты придумали новый способ обмана, они атакуют телефоны россиян с помощью смс-бомбинга, когда жертве в течение небольшого времени поступает огромное число текстовых сообщений, передает РИА Новости .

«Атака идет следующим образом: специальные программы массово вводят номер телефона жертвы на сайтах десятков интернет-магазинов, аптек и сервисов услуг. В результате человеку на телефон обрушивается шквал смс-сообщений с кодами подтверждения», — пояснили в исследовательской лаборатории Servicepipe.

А как только человек начинает паниковать, то ему звонит злоумышленник, представляясь сотрудником «службы безопасности». Аферист убеждает жертву продиктовать данные или перевести деньги на безопасный счет. Якобы эти действия помогут остановить взлом.

Для такого бомбинга на россиян мошенникам необходимы сайты, позволяющие отправлять смс на телефонные номера. По информации компании, за четыре месяца 2026 года отмечен всплеск атак на сайты финорганизаций, онлайн-торговли и других игроков, у которых есть страницы авторизации для клиентов-физлиц.

