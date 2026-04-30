Инопланетный гул электрокаров: новая защита пешеходов от автомобилей

сегодня в 06:45

Автоэксперт Егоров: электрокары издают гул, чтобы пешеходы их замечали

Известно, что электрокары способны передвигаться бесшумно, поэтому достаточно много моделей оснащены специальным звуковым сигналом, сообщил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

«Это совершенно ненадуманный вопрос. Пошло это из азиатских стран: Японии и Китая, где массово появились автомобили с электрическими двигателями. Было немало прецедентов с пешеходами, которые переходили дороги, уткнувшись в смартфоны, и они просто не слышали электрокары», — объяснил Егоров.

Там законодательно приняли правило, что такие автомобили должны издавать звуки.

«Некоторые издают совершенно «инопланетные» звуки, гарантированно привлекающие внимание. Это сделано не просто так, а из соображений безопасности», — добавил Егоров.

Егоров отметил, что многие электрические автомобили оснащены такой звуковой функцией.

Эксперт заключил, что сохранять бдительность на дорогах должны и водители, и пешеходы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.