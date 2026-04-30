Резкая слабость и «ватные» ноги могут говорить о падении уровня сахара, а боли в суставах требуют срочного обращения к врачу, сообщил РИАМО врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«Острая боль во время или сразу после бега, особенно в суставах — это повод немедленно обратиться к профильному специалисту, например, ортопеду, спортивному врачу. Не терпите и не бегайте через боль. Всегда берите с собой воду, чтобы избежать перегрева и обезвоживания. Если бегаете в парке, чтобы бутылка с водой не мешала, можно спрятать ее в кустах — я так обычно и делаю», — поделился Мацола.

Он посоветовал в жаркую погоду обязательно носить кепку и стараться выбирать теневую сторону. Солнечный удар — не шутка.

«Резкая слабость, потемнение в глазах, „ватные“ ноги — признак того, что падает уровень сахара в крови. Держите в кармане один-два углеводных геля. Места они занимают практически ничего, а спасают очень быстро. Выпили — и через пару минут приходите в себя», — рассказал врач.

Мацола отметил, что плохое самочувствие не сразу, а через час, два, шесть после тренировки — тут уже сложнее. Причин может быть много, в том числе проблемы с печенью. Если это повторяется регулярно, нужно пройти полноценное обследование.

«Если вы не гонитесь за призовыми местами, в первую очередь нужно учиться получать удовольствие от процесса. Бег не должен быть пыткой. Хорошая тренировка оставляет ощущение легкости и подъема. Если вы чувствуете себя измочаленным — снизьте нагрузку. И не забывайте: каждый организм индивидуален», — резюмировал специалист.

