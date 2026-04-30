Дождь, мокрый снег и до +7 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и Москве в четверг пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура поднимется до плюс 5 — плюс 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачно с прояснениями.
Скорость северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут минус 1 — плюс 1 градус, днем 1 мая — от плюс 7 до плюс 9. Местами пройдут небольшие осадки.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.