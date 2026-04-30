Крупный ретейлер запустил новый склад в Пушкино

Распределительный центр «Гиперглобус» пополнился новым складом площадью свыше 16,7 тыс. квадратных метров. Главгосстройнадзор Московской области уже выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Благодаря Центру содействия строительству при Правительстве Московской области проект был успешно реализован. Специалисты ЦСС помогли застройщику с оформлением всех необходимых документов, включая получение разрешения на строительство и внесение изменений в проектную документацию.

Новый склад упростит логистику продуктов питания до магазинов сети в Подмосковье и ближайших регионах. Более 130 жителей Пушкинского округа и близлежащих муниципалитетов смогут найти здесь работу.

В реализацию проекта было вложено 3 млрд рублей. Новый объект не только укрепит логистическую инфраструктуру региона, но и создаст дополнительные рабочие места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что мигранты должны приносить пользу экономике и бизнесу.



«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами — там нам очень нужна иностранная рабочая сила», — заявил Воробьев.