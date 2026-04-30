Без них Россия станет беднее: политолог оценил значение малых народов

После вхождения в состав государства малые народы сохранились и получили возможности для развития культуры и равного участия в жизни страны – без них российская культура стала бы примитивнее, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Ни один малый народ Русского Севера, Сибири, Дальнего Востока, Алтая, Кавказа после включения в состав Российской империи не исчез. Более того, многие эти малые, по большому счету, крошечные народы получили возможность для развития собственной национальной культуры и новые возможности по включению в строительство большого государства, где они в рамках той самой особой традиции освоения новых пространств получали равные права со всеми представителями этих больших империй. В данном случае речь идет, конечно, о Российской империи», – сказал Сипров.

Он добавил, что новая Россия заимствовала часть управленческой культуры Российской империи и Советского Союза, и это позволило малым народам демонстрировать себя как часть уникального пространственного, культурного, политического, экономического, духовного проекта, который мы знаем сейчас под названием Российской Федерации.

«Возможно, сейчас под влиянием внешнеполитических факторов этот проект будет трансформироваться, но малые народы останутся особыми, уникальными частями этого большого, если не сказать великого, цивилизационного проекта. Без них мы обеднеем, без них мы станем более примитивными, я бы так сказал», – заключил политолог.

30 апреля в России отмечается День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Цель праздника — сохранить традиционный образ жизни, хозяйственную деятельность, промыслы и самобытную культуру коренных малочисленных народов РФ.

