В Красноярске в результате пожара пострадали пять человек

В многоэтажном доме на улице Аэровокзальной в Красноярске произошел пожар, в результате которого пострадали 5 человек, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Одного из спасенного был обнаружили на лестничной клетке между третьим и четвертым этажами, ему понадобилась помощь врачей. Позже к медикам обратились еще четыре человека, в том числе два ребенка 2021 и 2024 годов рождения, с отравлением продуктами горения.

Отмечается, что 45 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, еще девять вывели спасатели.

По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

Ранее на западе Санкт-Петербурга произошел пожар в коммунальной квартире. Возгорание случилось в доме на улице Коллонтай, по предварительным данным, один человек пострадал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.