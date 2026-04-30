В аэропорту Бугульмы ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Бугульмы временно не принимает и не отправляет воздушные судна, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Прошлой ночью в ряде аэропортов были введены аналогичные ограничения.

Ранее в Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА, из-за чего вылетающему в Омск самолету пришлось вернуться в аэропорт.

