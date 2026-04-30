На Крымскому мосту временно остановлено движение

сегодня в 04:22

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Причины перекрытия движения не уточняются.

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в результате атаки беспилотников повреждения получили несколько электроподстанций в Крыму.

