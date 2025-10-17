Несколько крымских электроподстанций повреждены из-за атаки дронов ВСУ

сегодня в 08:45

В результате атаки беспилотников повреждения получили несколько электроподстанций в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он уточнил, что сейчас на объектах идут восстановительные работы.

Как добавил Аксенов, подробнее о времени окончания проведения ремонта на электроподстанциях и подаче света сообщат позже на официальных информационных ресурсах крымского правительства.

Он попросил жителей и гостей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

Ранее российские системы ПВО перехватили 61 беспилотник ВСУ над страной за ночь. Из них 32 БПЛА сбили над Крымом.

