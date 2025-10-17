ПВО перехватила 61 украинский беспилотник над Россией за ночь

Аппараты сбили с 23 часов 16 октября до 7 часов 17 октября дежурными средствами ПВО.

32 БПЛА ликвидировали над Крымом, 13 — над Ростовской областью, шесть — над Черным морем, пять — над Брянской областью, по два — над Тульской областью и Московским регионом, один — над Курской областью.

Ранее система ПВО отразила ракетную атаку в небе над Сочи. Все экстренные службы работали в состоянии повышенной готовности.

