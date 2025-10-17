сегодня в 05:17

Система ПВО отразила ракетную атаку в небе над Сочи

В небе была отражена ракетная атака. Ранее глава администрации города информировал об отражении атаки беспилотников. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, их работу координирует оперативный штаб.

Глава администрации обратился к жителям и гостям курорта с настоятельной просьбой не покидать улицы и оставаться в глухих помещениях без оконного остекления.

В беседе с корреспондентом SHOT местные очевидцы сообщили о примерно трех взрывах, прозвучавших над Адлерским районом.

Ранее аэропорт