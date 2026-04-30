Средняя пенсия работающих россиян выросла на 2,5 тыс. рублей

Средний размер пенсии работающих россиян в марте текущего года составил более 23,4 тыс. рублей, за год сумма выросла примерно на 2,5 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

Как следует из данных Соцфонда России, на 1 марта 2026 года пенсия работающих граждан составляла 23 461 рублей. В такой же период прошлого года работающие пенсионеры получали около 20 972 рублей.

При этом самый низкий средний размер пенсии работающих россиян в марте был в Дагестане (16 870 рублей), а самый высокий — на Чукотке (38 581 рубль).

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что часть пенсионеров получит майскую пенсию досрочно — до 30 апреля 2026 года из-за праздничных дней.

Социальный фонд переносит сроки зачисления из‑за нерабочих дней с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая 2026 года. Досрочная выплата коснется граждан, которым деньги поступают через банк и чья обычная дата зачисления приходится на период с 1 по 4 мая.

