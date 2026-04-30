Потери в трех бригадах и двух полках ВСУ достигли критических цифр

Минимум 3 бригады и 2 полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли критические потери в Запорожской области, сообщает ТАСС .

Как сообщили в силовых структурах, 82-я, 92-я отдельные штурмовые бригады ВСУ, 61-я отдельная механизированная бригада ВСУ, а также 225-й и 475-й штурмовые полки противника в Запорожской области понесли просто критические потери.

Отмечается, что большую часть потерь ВСУ понесли из-за ударов российской авиации и дальнобойных БПЛА.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет публично раскрывать информацию о местах поражения в результате ударов Вооруженных сил Украины.

По словам представителя Кремля, сведения о конкретных местах поражения относятся к закрытой информации и не подлежат разглашению.

