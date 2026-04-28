Песков заявил, что Кремль не раскроет места ударов ВСУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет публично раскрывать информацию о местах поражения в результате ударов Вооруженных сил Украины, сообщает газета «Известия».
По словам представителя Кремля, сведения о конкретных местах поражения относятся к закрытой информации и не подлежат разглашению.
«Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима — это закрытая информация. Мы не будем говорить о ней публично», — сказал он.
Песков подчеркнул, что подобные данные не предназначены для публичного обсуждения и не будут озвучиваться официально.
