03:07

Bloomberg: США могут применить гиперзвуковые ракеты против Ирана

США могут впервые применить гиперзвуковые ракеты Dark Eagle против Ирана, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Центральное командование ВС США запросило отправку гиперзвуковой ракеты на Ближний Восток. Оно объяснило такую просьбу тем, что Иран переместил пусковые установки за пределы досягаемости баллистической ракеты Precision Strike Missile.

«В случае одобрения это станет первым случаем развертывания США своей гиперзвуковой ракеты, разработка которой значительно отстает от графика и которая до сих пор не объявлена ​​полностью боеготовой…», — говорится в статье.

В статье говорится, что решение окончательно еще не принято.

Ранее в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава Белого Дома изложил российскому коллеге свои оценки ситуации в регионе. В ответ Путин назвал правильным решение США продлить режим прекращения огня с Ираном. Президент РФ считает, что это поможет стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

