Украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия в Оренбуржье

сегодня в 09:12

Украинские военные пытались ударить беспилотниками по ряду промышленных предприятий в Оренбургской области. Их сбили, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

По информации Минобороны России, средства ПВО ликвидировали четыре беспилотника над Оренбургской областью. Никто не пострадал.

Жертв нет. Опасность повторных попыток ударов все еще есть.

Жителям Оренбургской области Солнцев посоветовал проявлять бдительность. Доверять можно исключительно официальной информации.

