Два подростка на скутере столкнулись с автомобилем в подмосковных Люберцах
Фото - © Медиасток.рф
Двое подростков на скутере попали в дорожно-транспортное происшествие с автомобилем в городском округе Люберцы, сообщает РЕН ТВ.
Скутер с несовершеннолетними столкнулся с легковушкой марки Citroen.
Пострадавших водителя и пассажира скутера госпитализировали в одну из городских больниц.
Ранее стало известно, что «КамАЗ» правоохранительных органов и легковой автомобиль Datsun столкнулись на Большом Московском кольце в городском округе Ступино. Женщину-водителя вытащили из Datsun спасатели.
