Суд избрал меру пресечения девушке, которая сделала кальян на куличе

Жительница Саранска, которая сделала кальян на куличе в Москве, находится под следствием. Ей избрали меру пресечения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Девушку обвиняют в совершении публичного неуважения к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих. 15 апреля она получила запрет определенных действия по ходатайству следствия.

Ранее в Сети возник скандал из-за видео, на котором жительница Саранска, работающая в Москве кальянщицей, использовала кулич для приготовления кальяна. После общественного осуждения она извинилась за свой поступок.

Девушку задержали и доставили в отдел для следственных действий по статье об оскорблении религиозных чувств. Ей грозит до одного года тюрьмы.

