Режим прекращения огня в Ливане может начать действовать уже на этой неделе

Режим прекращения огня в Ливане может быть объявлен в ближайшее время, а вступить в силу — уже на текущей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times (FT).

Ссылаясь на два источника, СМИ утверждают, что это, скорее всего, произойдет после того, как израильские военные возьмут под контроль Бинт-Джбейль — приграничный город на юге Ливана. Как заявил один ливанский чиновник, прекращение огня будет включать остановку ударов со стороны Израиля, но не предполагает вывода его войск с территории республики.

Источники в ливанском правительстве рассказали, что продолжительность перемирия будет привязана к режиму прекращения огня, действующему между США и Ираном.

При этом Соединенные Штаты и Израиль утверждали, что остановка ударов по Ливану не предусмотрена соглашением между Вашингтоном и Тегераном. Официальные лица Ирана и Пакистана, который выступает посредником в переговорах, заявляли обратное.

